حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال.. و79 % حصلوا على الدعم

خلال الدفعة الـ37 (شهر ديسمبر)
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه تم إيداع (1.8) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن للدفعة الـ37 (شهر ديسمبر).
وذكر البرنامج- عبر تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت (18) مليون ريال، وأن (79%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
وتم صباح اليوم البدء في إيداع دعم شهر ديسمبر، في حسابات المستفيدين، والمستمر حتى نهاية اليوم الخميس.
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