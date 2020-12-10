التحالف: استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض باليمن.. اليوم

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، اعتبارًا من اليوم.

وأكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي.