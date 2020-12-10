6 شروط أمام نادي الاتحاد لاستضافة المباريات على أرضه

زارت لجنة مشكلة من الشؤون الفنية في وزارة الرياضة السعودية ، نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، للتأكد من جاهزية ملعبه لاستضافة المباريات.

حددت اللجنة التي رافقها عدد من مسؤلي النادي، 6 شروط لنادي الاتحاد لإقامة مباريات فريقه على ملعبه، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتضمنت الشروط التي حددتها اللجنة، للنادي الذي يترأسه أنمار الحائلي، وجود ساعة رقمية (إلكترونية)، غرفة خاصة للحكام، غرفة خاصة لتقنية الفيديو "فار"،

كما اشترطت اللجنة وجود غرفتين للفريق المضيف والضيف بعدد يتجاوز لأكثر من 18 شخصا، وغرفة لإقامة المؤتمرات الصحافية.

وطلبت اللجنة من "العميد" إنهاء جميع المتطلبات واعتمادها قبل ثلاثة أيام من طلب استضافة مباراة، وإذا لم ينفذ الاتحاد الشروط سيخوض مبارياته على ملعب مدينة الملك عبد العزيز في الشرائع.

وعلى جانب آخر، ذكرت "الاقتصادية" أن نادي النصر في طريقه لإبرام صفقتين في مركزي الهجوم وصناعة اللعب، مشيرة إلى أنه قد يغادر لاعب ثالث فريق "العالمي" والأقرب البرازيلي مايكون بيريرا.

ويلتقي النصر مع الأهلي السعودي، مساء غد السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.