السعودية اليوم / صحة حائل تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة منزلية للمرضى



حائل 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت صحة حائل 20854 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م حيث استفاد منها 1226 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج .

وأوضحت صحة حائل أنه جرى تنفيذ 5080 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة .

// انتهى //

12:35ت م

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