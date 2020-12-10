السعودية اليوم / صحة الشرقية تنفذ 81 حملة للتبرع بالدم



الدمام 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت صحة الشرقية 81 حملة للتبرع بالدم على مستوى المنطقة وبمجموع يزيد على 6350 وحدة دم وذلك خلال جائحة

وأوضحت "صحة الشرقية " أن المختبر الإقليمي وبنك الدم في المنطقة حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي "، وذلك للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد ومتطلباته.

وأشارت إلى أن شهادة الاعتماد تعد خطوة في مسار تطبيق الجودة، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة؛ بل نشر ثقافة الجودة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة، وصولاً إلى رفع مستويات رضا المستفيدين من الخدمات، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد ، مبينةً أن المختبر يضم العديد من الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية .

// انتهى //

12:25ت م

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الدمام 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسنفّذت صحة الشرقية 81 حملة للتبرع بالدم على مستوى المنطقة وبمجموع يزيد على 6350 وحدة دم وذلك خلال جائحة كورونا المستجد .وأوضحت "صحة الشرقية " أن المختبر الإقليمي وبنك الدم في المنطقة حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي "، وذلك للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد ومتطلباته.وأشارت إلى أن شهادة الاعتماد تعد خطوة في مسار تطبيق الجودة، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة؛ بل نشر ثقافة الجودة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة، وصولاً إلى رفع مستويات رضا المستفيدين من الخدمات، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد ، مبينةً أن المختبر يضم العديد من الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية .// انتهى //12:25ت م0035

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