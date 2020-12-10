السعودية اليوم / تونس تسجل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1411 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 106 آلاف و 856 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 717 حالة.

// انتهى //

12:04ت م

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تونس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 49 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 106 آلاف و 856 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 717 حالة.// انتهى //12:04ت م0034

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