السعودية اليوم / صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عن طريق خدمة "وصفتي" في جازان



جيزان 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

أوضحت صحة جازان أنه تم صرف 24,872 وصفة طبية خلال شهر نوفمبر 2020 عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركز مُفعلة لخدمة وصفتي.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ "298000" وصفة .

وبينت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

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11:40ت م

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