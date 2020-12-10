السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 23679 إصابة جديدة بكورونا



برلين 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس

وأوضح المعهد في بيان له اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.

// انتهى //

11:01ت م

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برلين 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس كورونا ، بلغ 23679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المعهد في بيان له اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.// انتهى //11:01ت م0018

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