شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن" يودع 1.8 مليار ريال لدفعة ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58% موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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