شاهد.. حقيقة انتشار عدوى الليشمانيا في الرياض

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كشف مسؤول بوزارة الصحة، حقيقة انتشار عدوى الليشمانيا في الثمامة بالرياض، قائلا:” تم تكليف فريق طبي لعمل التقصي الوبائي في الثمامة وتم فحص جميع الناس الموجودين من مواطنين ووافدين على مدار الأسبوعين الماضيين، ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا “.

وأضاف مسؤول الصحة خلال حواره عبر برنامج ” عين الخامسة ” المذاع على قناة الإخبارية:” تم التنسيق مع وزارة البيئة وأمانة منطقة الرياض لترصد الناقل إن وجد، واتضح أنه لم يوجد الناقل “، لافتا:” احترازيا تم إجراء جميع أنواع المكافحة بالمبيدات عن طريق الرش بسيارات رش “.

ولفت إلى أن الليشمانيا هو مرض طفيلي معدي عند وجود الحشرة الناقلة تسمى ” ذبابة الرمل ” وترى بالعين المجردة وله عدة أنواع منها الليشمانيا الجلدية فهي عبارة عن تقرحات في الجلد تدوم لفترات طويلة إذا لم يتم علاجه والسائد في المناطق الريفية “.

وتشمل التدابير الوقائية من عدوى الليشمانيا: عدم الذهاب للأماكن أو البلدان المنتشر بها، وتجنب الأنشطة الخارجية خصوصا من المغرب حتى الفجر، وتجنب النوم في العراء بالقرب من المزارع وحظائر الحيوانات وجحور الفئران، وعندما تكون في الهواء الطلق أو في أماكن غير محمية يجب تغطية الجسم تجنبا للإصابة، استخدام الناموسية عند النوم، ارتداء الجوارب والملابس ذات الأكمام الطويلة.

Source slaati

