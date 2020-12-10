صورة نادرة للملك فهد وابن عمه الأمير خالد في سان موريس بسويسرا

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كشفت صورة نادرة، عن الملك فهد – رحمه الله – حينما كان أميرًا بصحبة ابن عمه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن في سان موريس بسويسرا.

ويعود تاريخ الصورة النادرة للملك فهد والأمير خالد، إلى عام 1378 هــ الموافق 1958 م؛ حيث كانا يستقلان إحدى العربات ويسيران فوق ثلوج سويسرا. Source slaati





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