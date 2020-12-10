«الموارد البشرية» تجدِّد التذكير بآلية نقل العامل دون موافقة صاحب العمل

بشرط انتهاء رخصته وإقامته..
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير، بآلية نقل العامل دون موافقة صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ممكن نقل كفالة عامل دون موافقة كفيله علمًا بأن لديه خروجا نهائيا بسبب تقديمه شكوى على الشركة بسبب تأخر الرواتب؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية, أو وفقًا لأحد الحالات المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية».
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