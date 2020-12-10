تنبيهات الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية على بعض مناطق المملكة

خلال الساعات المقبلة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، تكون ضباب وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد في سلسلة تنبيهات، إن منطقة الحدود الشمالية «طريف» تشهد ضبابا مصحوبا بتدنٍّ في مدى الرؤية.
فيما تشهد مناطق جازان «فرسان، جازان، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» و عسير «أبها، المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل»، والباحة «المخواه، المندق، الباحة، بلجرشي، قلوه» سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
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