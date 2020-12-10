«الخطوط السعودية» تحدِّد كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة

كشفت الخطوط السعودية، عن الكمية المسموح حملها من مياه زمزم إلى الطائرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي رحله على مصر هل مسموح أن أحمل ماء زمزم معي؟!».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 ليتر وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه».

وأضافت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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