أمير جازان يُعزي ذوي الشهيدين (التليدي) و(عاتي)

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لذوي العريف حسن بن جابر محمد التليدي، ووالد وذوي الجندي أول إبراهيم بن فهد مهدي عاتي، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، اللذين استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ودعا سمو أمير جازان الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين، اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.