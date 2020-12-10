«الحصيني» يتوقَّع أجواء إجازة نهاية الأسبوع.. ويوجِّه نصيحة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، مشيرًا إلى أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا.

وقال الحصيني، عبر تويتر، «اكشتوا واحتاطوا.. الأماكن المفتوحة ملابس شتوية ثقيلة في الرياض والقصيم ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الشرقية والمدينة شتوي متوسط ليلًا»

وتابع الحصيني قائلا :«اكشتوا.. لا يوجد ما يمنع ذلك، متوقع أجواء باردة ليلًا والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة وأجزاء من الإمارات يومي الجمعة والسبت»,

وتوقع الحصيني انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، من اليوم الخميس، على الشمالية وشمالي الشرقية، وعلى الوسطى يوم الجمعة.

وأضاف أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح من (4- 6) درجات مئوية عما كانت عليه أمس الأربعاء.

ونصح الحصيني قائلًا «عند الخروج للكشتة، حصنوا أنفسكم وأهليكم، احرصوا على النظافة بعد الرحيل من المكان، ابتعدوا عن تجمعات السيول».

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير يومى الجمعة والسبت.

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