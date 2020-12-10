الموارد البشرية ترصد 75 مخالفة لنظام العمل والإقامة بالرياض

نفّذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أمس الأربعاء، حملة تفتيشية على مواقع متفرقة في شمال العاصمة الرياض بقيادة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة، الدكتور محمد الحربي، لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الإيواء السياحي «الشقق المفروشة» ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية عن إجراء «138» زيارة ورصد «75» مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وقد اتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.