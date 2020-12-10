السعودية اليوم / الهند تسجل 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مومباي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 31521 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 9.77 مليون،فيما سجلت 412 حالة وفاة .

// انتهى //

09:31ت م

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مومباي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 9.77 مليون،فيما سجلت 412 حالة وفاة .// انتهى //09:31ت م0012

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