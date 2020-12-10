2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الخطوط السعودية على استفسار بشأن الكمية المسموح للراكب حملها معه من مياه زمزم إلى الطائرة.

ورداً على استفسار أحد الركاب في “تويتر” بشأن الكميات المسموح بها من مياه زمزم خلال رحلة إلى مصر، أوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية: “يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 لترات، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه”.

وخلال جائحة كورونا COVID-19 عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا وفق مبادرة عدة لتوزيع 2400 عبوة ماء زمزم لأقسام العزل الصحي بالمستشفيات و1200 عبوة لمنسوبي الفرق الطبية ، إضافة لـ 14.400 عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن.

ومن الجهود المبذولة خلال الجائحة رفع الوكالة لحافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي والاستعاضة عن ذلك بتوزيع أكثر من 350.000 عبوة ماء زمزم على المصلين، وتوزيع أكثر من 1.364.000 عبوة ماء صحي بساحات المسجد.

