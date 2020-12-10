السعودية | اليوم.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 59 ثانية - 9:12 صباحًا, 10 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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