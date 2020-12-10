5 أماكن يُمنع فيها وقوف المركبات

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الإدارة العامة للمرور إن هناك 5 أماكن يُمنع الوقوف فيها من قبل قائدي المركبات.

ولفت المرور في تغريدة له عبر تويتر إلى أن تلك الأماكن تشمل جميع المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف، وعند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق، وكذلك على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.

وتابع أن الأماكن تتضمن أيضاً إذا كان على مسافة أقل من 20 متراً من جسر أو نفق، إضافة إلى الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.

