شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دورتي الطب العسكري والخدمات الطبية والان مع التفاصيل
وأكد اللواء ابن حريب، أن الكلية أحد الروافد التعليمية للمنشآت الصحية للقوات المسلحة، وتطوير كوادرها الوطنية الطبية والإدارية والعسكرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
من جانبه، أوضح عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني، أن عدد خريجي الدورات بلغ 37 كادراً من دورتي الطب العسكري الميداني والتأسيسية للخدمات الطبية، مؤكداً أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي العسكري لمركز التعليم والتدريب، لتكون مرجعاً لبقية الكليات والوحدات التعليمية في القوات العسكرية.
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