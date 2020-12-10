شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» استهدفت المنطقة الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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