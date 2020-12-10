حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .





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