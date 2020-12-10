وقال أمير نجران «إن شاء الله نصل إلى الهدف في الحفاظ على أمن دوت الخليج، وأنتم رجالها، وأن المرحلة الثانية ستشمل ثلاث محافظات»، مختتماً حديثه لرؤساء المراكز، بقوله «هنيئاً لوطن أنتم رجالاته وسيوفه» واستعرض عدداً من المركبات المخصصة لهذه المهام وتجهيزاتها والتي انطلقت إلى مواقعها في المراكز المستهدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يدشن المهام الأمنية للمراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.