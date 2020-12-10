السعودية | 233.4 مليار ريال حصيلة اكتتابات في السعودية خلال 15 عاما .. 5.25 مليار في 2020

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شهد العام الجاري ثلاثة اكتتابات لشركات في سوق الأسهم الرئيسة بقيمة 5.25 مليار ريال على الرغم من تفشي فيروس كورونا، الذي أضر بالاكتتابات حول العالم، فيما كانت السوق قد استقبلت خمسة طروحات أولية في 2019 بحصيلة بلغت 114.2 مليار ريال.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، رفعت اكتتابات العام الجاري القيمة الإجمالية للطروحات الأولية في سوق الأسهم الرئيسة منذ 2006 إلى 233.4 مليار ريال.

وتوزع طروحات العام الجاري بين، طرح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 52.5 مليون سهم بسعر 50 ريالا للسهم، بحصيلة تقارب 2.63 مليار ريال.

فيما طرحت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري 27.18 مليون سهم بسعر 16 ريالا للسهم، بحصيلة تبلغ 434.9 مليون ريال، وثالثا طرح 22.86 مليون من أسهم شركة بن داود القابضة بقيمة 2.2 مليار ريال، لتبلغ القيمة الإجمالي لحصيلة الاكتتابات خلال العام 5.25 مليار ريال.

يأتي ذلك مقارنة بعام 2019 الذي بلغت حصيلة الاكتتابات خلاله مستوى قياسي تاريخيا عند 114.2 مليار ريال، تم جمعها من خلال خمسة اكتتابات، نظرا لطرح “أرامكو السعودية”، الذي بلغت حصيلته 110.4 مليار ريال كأكبر اكتتاب في تاريخ السوق وعالميا.