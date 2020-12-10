شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة الأبحاث «العزيزي» لمرسى «كاوست» والان مع التفاصيل
وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية المكلف الدكتور فيصل بن واهس الذبياني، أن سفينة «العزيزي» ستشكل إضافة مميزة في مجال البحث العلمي والتدريب البحري للطلاب والباحثين، لما تحتويه من إمكانات كبيرة وضخمة، ستتيح لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الفرصة للتدريب وتجهيزهم لسوق العمل، إلى جانب اكتساب المهارات اللازمة وبكفاءة عالية.
وأكد أن سفينة «العزيزي» جاهزة لعمل المشاريع والابحاث في المسح البحري وعلوم البحار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن طاقم السفينه يتكون من 25 بحاراً، وعلى متنها 12 طالبا من قسمي الملاحة البحرية والهندسة البحرية.
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