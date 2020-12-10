أخبار السعودية اليوم.. مريض يقفز من الطابق الثالث بمستشفى بالطائف.. و«الصحة» تحذر من «الليشمانيا» والأمراض المعدية بالنواقل

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث تداول مغردون مقاطع فيديو ترصد أسرابًا من الجراد بمناطق متفرقة من المملكة؛ بعد تزايد أعداده مع هطول الأمطار، بينما كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، وإلى التفاصيل:

التعليم: تطوير الخطط الدراسية والوزن النسبي للمواد

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عزم الوزارة على تطوير الخطط الدراسية والوزن النسبي للمواد بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين للطلاب والطالبات، ومستهدفات التنمية الشاملة للمملكة، ورفع الدكتور آل الشيخ خلال لقائه مع عددٍ من وسائل الإعلام وكُتّاب الرأي والمعلمين والمعلمات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يلقاه التعليم (العام والجامعي) من دعم واهتمام ورعاية كريمة.

مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف يقفز من الطابق الثالث.. والجهات الأمنية تحقق

قفز أحد المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، من الطابق الثالث بالمستشفى إلى الأول، وقالت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن أحد المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي من إحدى الجنسيات استخدم طفاية حريق وقام بتكسير الزجاج، وقفز من الطابق الثالث إلى الأول، وأشارت صحة الطائف إلى أن المستشفى سارع إلى إبلاغ دفاع العمليات الموحدة، التي حضرت إلى المستشفى وأنزلت المريض إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم من الإصابات البسيطة التي تعرض لها.

ثلاث مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تعافي 210 حالات من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 29 حالة تعافٍ، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 28 حالة، وينبع بتسجيل 17 حالة، وسجلت المدينة المنورة 12 حالة وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من: بريدة، الطائف، الدمام، وسجلت الهفوف 8 وخميس مشيط 6 وسجلت كل من حائل وأبها والمخواة وبني حسن 5 حالات تعافٍ بكل منها.

«الصحة»: 159 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 210 حالات.. ووفاة 13 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 359274 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 349624 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6002.

بعد الليشمانيا.. «الصحة» تحذر من «النواقل» وتوضح طرق الوقاية منها

أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، أن مرض الليشمانيا عبارة عن عدوى طفيلية يكثر انتشارها في المناطق الريفية تنتقل عبر لدغة ذباب الرمل، كما حذرت وزارة الصحة من الأمراض المعدية بالنواقل، مشيرة إلى أن النواقل هي كائنات حية تنقل العوامل الممرضة والطفيليات من شخص (أو حيوان) مصاب إلى آخر.

«الصحة» تحذر من «الليشمانيا» وتوضح طرق انتقاله وأماكن انتشاره

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن «الليشمانيا» هي عدوى طفيلية يكثر انتشارها في المناطق الريفية، وعبر حسابها الرسمي، قالت الوزارة، إن «الليشمانيا» هي عدوى طفيلية، تنتقل عبر لدغات «ذباب الرمل» المصاب بالطفيلي، موضحة أن «هناك أشكالًا مختلفة للشيمانيا، لكن النوعين الجلدي والحشوي الأكثر شيوعًا»، مؤكدة أنه «لا توجد لقاحات لمنع العدوى، ولكن هناك إرشادات وطرق لمنع الإصابة به».

أسراب جراد تغزو مناطق متفرقة في المملكة.. و«خبير» يشرح الظاهرة

تداول مغردون مقاطع فيديو ترصد أسرابًا من الجراد بمناطق متفرقة من المملكة؛ حيث تزداد أعداده مع هطول الأمطار، وقال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة بالمملكة، عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع «تويتر» أن ظهور الأسراب يبدأ عادة من الجراد نتيجة للتغيرات في الظروف الجوية المناسبة التي تقود إلى تجمعه. وتزداد أعداده، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار من بين التغيرات التي تؤدي إلى تجمع الجراد وهو ما حدث بعد الأمطار التي هطلت على معظم المناطق.

«أبشر» تحدد حالات وخطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في المنصة

أوضحت منصة أبشر، آلية وخطوات وحالات تغيير رقم الجوال المستخدم في المنصة لتسجيل الدخول على الحساب الشخصي، مشيرة إلى أن هناك حالتين لتغيير رقم الجوال المسجل في المنصة، مشيرة إلى أن الحالة الأولى تتمثل في أن رقم الجوال القديم متاح لديك ويمكنك الدخول على حسابك لكن تريد تغييره، أما الحالة الثانية تتمثل في أن رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر؛ لأنه ملغي أو مفقود.

تجديد تأشيرة استقدام العمال بعد انتهائها.. «الموارد البشرية» توضح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية تجديد أو تمديد تأشيرة استقدام العمال بعد انتهائها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «مدة صلاحية التأشيرة سنتان، لا يمكن تجديد التأشيرة أو تمديدها بعد انتهاء مدتها».

«الموارد البشرية» تعلن إيقاف خدمتين «مؤقتًا»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف خدمتين بشكل مؤقت، من بين تلك الخدمات التي تقدمها، جاء ذلك ردًا من الوزارة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع «تويتر»، إن نقل الخدمة وتغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاح مؤقتًا.

«الموارد البشرية» تكشف موعد «المساعدة المقطوعة» وتوضح آلية متابعتها

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن صرف «المساعدة المقطوعة» غير محدد التوقيت، مشيرةً إلى آلية متابعتها، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» عبر موقع «تويتر»، إنه «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة، فعلى المستفيد الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».

شرطة مكة تطيح بمواطن اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.

«المرور السعودي»: 4 محظورات على قائدي مركبات النقل

أوصى المرور السعودي قائدي مركبات النقل بمرعاة ضوابط السلامة المتعلقة بنقل الحمولات ضمانًا لأمانهم وعدم تعريض الآخرين للخطر، وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن قائدي مركبات النقل عند نقل أي حمولة عليهم الالتزام بألا ينتج عنها أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تتسبب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

سحب ممطرة على 3 مناطق بالمملكة.. الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، الخميس، بطقس مستقر على معظم الأجواء، وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن مرتفعات جازان وعسير والباحة، تتأثر الخميس، بسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، مضيفًا أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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