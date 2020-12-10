السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقين



البكيرية 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , حفل تكريم رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية السابق عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي, وعدد من محافظي البكيرية السابقين نظير ما قدموه من جهود وأعمال خلال فترة عملهم السابقة وذلك في القاعة الكبرى بمحافظة البكيرية.

ونوه سموه بما تتلقاه المنطقة من الدعم والرعاية من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ وعبر كافة القطاعات التي ساعدت على تطوير القطاعات وتقديم كافة الأعمال بأيدي أبناءها المخلصين, مثمناً ما قدمه رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية السابق عبدالرحمن الحديثي ومحافظي المحافظة السابقين من مبادرات وجهود وأعمال مباركة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات لخدمة المحافظة وأهلها.

وقال : إن كافة أبناء الوطن الذين يعملون بكل إخلاص وتفاني تجاه خدمة المنطقة وأهلها سيجدون كل تقدير ومحبة من أهالي هذه المنطقة والوطن بشكل عام, وعلى الجميع أن يحتسب الأجر من رب العزة والجلالة لكل ما يقدمه من عمل يسهم في تعزيز التنمية بروح التكاتف والأسرة الواحدة.

وأشار رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم خلال كلمته إلى أن الباذلين والكفاءات الإدارية التي يحظى بها الوطن قدمت ولا زالت تقدم العديد من الأعمال التي تساهم في التطوير والتنمية وانعكست واقعاً من خلال ما يبذلونه من عمل وجهود مباركة, مشيراً على أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم لهذا المحفل هو لمسة وفاء لكل من يعمل بكل جد وإخلاص من أبناء هذه المنطقة, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم رعايته لهذا المحفل.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي , ومحافظي البكيرية السابقين صالح الخليفة ورميح الشتيوي وعبدالرحمن السعوي, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ البكيرية الحالي محمد العريفي وعدد من مسؤولي المحافظة.

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