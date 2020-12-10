السعودية اليوم / مقتل عشرة جنود نيجيريين في معارك مع مسلحين



أبوجا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

لقي عشرة جنود نيجيريين مصرعهم، وأخذ آخر رهينة خلال اشتباكات مع مسلحين في محافظة بورنو شمال شرق نيجيريا.

واندلعت الاشتباكات وفق وسائل إعلام محلية، عندما هاجمت مجموعة من الجنود معسكرًا لمقاتلي تنظيم "إيسواب" المنشق عن بوكو حرام.

وقال مصدر أمني إن المسلحين استولوا على أربع سيارات من بينها شاحنة وعربة مصفحة.

وأودت الهجمات الإرهابية بحياة أكثر من 36000 شخص في نيجيريا، واضطر 3ملايين إلى الفرار من منزلهم وفق بيانات الأمم المتحدة.

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