

جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لذوي العريف حسن بن جابر محمد التليدي ، ووالد وذوي الجندي أول إبراهيم بن فهد مهدي عاتي، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة ، اللذين استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ودعا سمو أمير جازان الله تعالى أن يغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين، اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

// انتهى //

00:31ت م

0237





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يعزي ذوي الشهيدين "التليدي " و "عاتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.