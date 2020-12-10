السعودية اليوم / تكريم 60 مشاركا خلال جائحة كورونا من رجال وسيدات الأعمال ببيشة



أبها 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

كرمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة اليوم، رجال وسيدات وشباب الأعمال المشاركين خلال جائحة فايروس

واشتمل حفل التكريم على كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة بيشة علي الصعيري استعرض خلالها الخطة الإستراتيجية للغرفة والبرامج التدريبية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، مشيداً بما قدمه رجال وسيدات الأعمال من مبادرات.

بعد ذلك ألقى محافظ بيشة كلمة ثمَّن فيها وقفة رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة وما قدَّموه من بذل وعطاء من خلال دعم العديد من المبادرات والأعمال .

وأكد أن هذه الخطوات غير مستغربة على أبناء هذا الوطن الأوفياء، الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه المصلحة العامة، ودعماً لجهود حكومة المملكة في جميع المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم المسؤولية المجتمعية.

وفي نهاية الحفل كَرَّمَ محافظ بيشة 60 من رجال وسيدات وشباب الأعمال المشاركين في دعم المبادرات المجتمعية في أزمة كورونا.

// انتهى //

00:27ت م

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أبها 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسكرمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة اليوم، رجال وسيدات وشباب الأعمال المشاركين خلال جائحة فايروس كورونا ، بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة.واشتمل حفل التكريم على كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة بيشة علي الصعيري استعرض خلالها الخطة الإستراتيجية للغرفة والبرامج التدريبية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، مشيداً بما قدمه رجال وسيدات الأعمال من مبادرات.بعد ذلك ألقى محافظ بيشة كلمة ثمَّن فيها وقفة رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة وما قدَّموه من بذل وعطاء من خلال دعم العديد من المبادرات والأعمال .وأكد أن هذه الخطوات غير مستغربة على أبناء هذا الوطن الأوفياء، الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه المصلحة العامة، ودعماً لجهود حكومة المملكة في جميع المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم المسؤولية المجتمعية.وفي نهاية الحفل كَرَّمَ محافظ بيشة 60 من رجال وسيدات وشباب الأعمال المشاركين في دعم المبادرات المجتمعية في أزمة كورونا.// انتهى //00:27ت م0233

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