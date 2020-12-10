السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ54 ألفا و 503 حالة.

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00:13ت م

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أديس أبابا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 284 ألفا و 907 إصابة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ54 ألفا و 503 حالة.// انتهى //00:13ت م0219

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