شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير خدمات التجمع الصحي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

وقف وزير الصحة د. توفيق الربيعة، على سير الأعمال والخطط الإستراتيجية نحو التحول المؤسسي بمنشآت التجمع الصحي بمكة المكرمة.

وشملت جولة الوزير، أمس، مستشفى الملك فيصل بمكة والاطلاع على الخدمة الجديدة «اسألني» التي أطلقها التجمع للعناية بتحسين تجربة المريض وجودة الخدمات الطبية عبر توفير قنوات اتصال متعددة، واطلع على المشاريع الجاري تنفيذها. كما عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للتجمع د. دلشاد عباس بحضور المدراء التنفيذيين تم خلالها استعراض المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري العمل عليها ضمن خطط التحول المؤسسي للوزارة.