شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 300 شجرة حول منازل «إسكان الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية، والتابعة للإسكان التنموي بوزارة الإسكان، حملة غرس الأشجار في الأحواض الخارجية لمنازل مشروع إسكان الخبر الحكومي، بمشاركة أكثر من 70 متطوعًا ومتطوعة وحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

وشارك بالحملة العديد من المتطوعين عبر طرح الفرصة التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، التي شارك بها عدد من الجهات التطوعية بالمنطقة الشرقية؛ لزراعة 300 شجرة حول منازل إسكان الخبر، وكذلك حوالي 50 شجرة في ساحة الإسكان العامة بالإضافة إلى 150 من الورود والأزهار المتعددة.

وأكد رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد القحطاني، أهمية زيادة المسطحات الخضراء، لما لها من أهمية بيئية، وصحية، وجمالية، وتسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات جودة الحياة للسكان وبما يتقاطع مع مستهدفات وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي.

وأضاف إن مساهمة المتطوعين من المنطقة الشرقية في تنفيذ برامج لجنة التطوع الإسكاني ستساهم بشكل كبير في نشر ثقافة التطوع الإسكاني وزيادة عدد المتطوعين بما يحقق الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.