2020-12-10

دعاوى قضائية ضد فيسبوك قد تجبرها على بيع إنستجرام وواتساب

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد فيسبوك، أمس الأربعاء، واتهمتها بانتهاك قانون منع الاحتكار، ما قد يفرض تقسيمها.

أصبحت فيسبوك ثاني شركة تكنولوجيا كبرى تواجه تحركًا قضائيًّا ضخمًا هذا الخريف.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان: إنها ستسعى لاستصدار حكم يمكن أن يتضمن التخارج الإلزامي من أصول، من بينها إنستجرام وواتساب.

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة غوام بنص ضد قانونية استحواذ فيسبوك على إنستجرام وواتساب.

وسبق لوزارة العدل الأمريكية رفع دعوى ضد جوجل في أكتوبر (تشرين الأول) واتهمتها باستغلال وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.

