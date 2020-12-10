«محلي الداير» يشرك شباب المحافظة في اجتماعه

أشرك المجلس المحلي بمحافظة الداير، اليوم الأربعاء، شباب المحافظة بجلسته الدورية التي رأسها محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور مديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.

رحَّب محافظ الداير، في بداية الاجتماع، بالشباب مثمنًا لهم دورَهم الرِّيادي في تحقيق التنمية، مؤكدًا أنَّهم ركيزة أساسية ومهمة لتحقيق رؤية القيادة، وأنَّ مشاركتهم؛ تأتي تحقيقًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وناقشَ المجلس، المشاريع التنموية خاصة التي تتعلق بالشباب و تحقق تطلعاتهم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، كما استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

اقرأ أيضًا:

محافظ الداير بني مالك يتفقد عدداً من المشروعات التعليمية بالمحافظة