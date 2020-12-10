السعودية | 5 صقور يكسرون حاجز الـ 18 ثانية في الأشواط التأهيلية لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور

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حقق البحريني بدر عبدالوهاب الهاجري أفضل توقيت في منافسات الأشواط التأهيلية للدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض.

كما شهدت الأشواط التأهيلية العشرين والتي أقيمت على مدار يومين بمعدل 10 أشواط في كل يوم تحطيم حاجز الـ18 ثانية 5 مرات.

وأحرز الهاجري المركز الأول في سباق جير بيور قرناس مُلاك دوليين بزمن قياسي قدره 17 ثانية و 575 جزءاً من الثانية كأفضل توقيت عبر الصقر (سلطان P4) ، فيما شهد الشوط الأخير ليوم أمس (جير تبع – فرخ وقرناس) محترفين دوليين إثارة كبيرة بكسر حاجز الـ18 ثانية 3 مرات، بعد تألق كبير لفريق F3-S، الذي حصد المركزين الأول عن طريق T95 بزمن 17 ثانية و803 أجزاء من الثانية، والثاني عن طريق الصقر T3 بزمن 17 ثانية و 923 جزءاً من الثانية، ليحقق ثاني وثالث أفضل توقيت على التوالي، فيما حقق الصقر (خطير) لفريق F3 المركز الثالث بتوقيت 17 ثانية و976 جزءاً من الثانية ليحتل المركز الخامس في قائمة أفضل توقيت.

وجاء البحريني سلمان بن حسن سلمان البلوشي في المركز الرابع كأفضل توقيت، حينما أحرز المركز الأول في منافسات جير بيور فرخ مُلاك دوليين (الشوط الأول) عبرالصقر (أوكي) بزمن قدره 17 ثانية و 970 جزءاً من الثانية، بفارق 6 أجزاء من الثانية عن (خطير).

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في أشواط الدوليين على مدى يومي المسابقة نحو 400 صقار، عبر 20 شوطاً، نصفها للملاك، والنصف الآخر للمحترفين، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكرّم الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.