شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط 6 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية بمليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على 6 مقيمين سرقوا مولدات كهربائية وتجهيزاتها. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة محافظة المهد من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (11) مولدا كهربائيا، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها، وتقدر قيمة المسروقات بحوالي (1,100,000) ريال، من أحد المشروعات تحت الإنشاء في المحافظة، ونقلها لمحافظة جدة لبيعها، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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