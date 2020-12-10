صور .. الشهيد يواصل تدريباته .. وحكمي يركز على تطبيق الجمل الفنية والتكتيكية

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشهيد تدريباته اليومية، مساء أمس الأربعاء، على ملعبه الرئيسي.

وانطلقت التدريبات بالجري حول الملعب، وعمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني “فيصل حكمي” إلى تكثيف النواحي اللياقية للاعبين وعدد من الجُمل التكتيكية.

وخضع لاعبو الفريق لتدريبات لياقية متنوعة على الملعب الرئيسي للنادي، سعيًا لرفع المعدل اللياقي والتدريب على الكرات العرضية والتسديد من خارج المنطقة، واختتمت التدريبات بمناورة فنية شرح من خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية.

يذكر أن النادي سيخوض لقائه المقبل أمام نظيره “الفرسان” مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن دوري الدرجة الثالثة (مجموعة عسير)، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وفي سياق متصل استأنف فريق الشباب بنادي الشهيد تدريباته اليومية، وانطلقت التدريبات بالجري حول الملعب، وعمد مدرب الفريق “علي حمزة عسيري” إلى تكثيف النواحي اللياقية والبدنية للاعبين، استعدادًا للقاء الذي سيجمع الفريق بنظيره فريق “جدة” مساء الجمعة المقبل على أرض ملعب نادي الشهيد. شهدت التدريبات حضور رئيس النادي محمد الحسين الفلقي ونائب الرئيس علي يحيى الرايقي وإداري الفريق عبدالعزيز الحارثي.