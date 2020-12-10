الفيديو.. الشثري يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة.

وقال الشيخ الشثري، خلال حواره عبر برنامج “فتاوي”: “إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة”.

وأضاف: “سنة الفجر فيها أجر عظيم وثواب جزيل، وكان النبي صلي الله عليه وسلم لا يتركها سفرًا ولا حضرًا”.

واستشهد الشيخ سعد الشثري بالحديث النبوي: “صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل”، كما استشهد أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها”.

