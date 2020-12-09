أسعار الذهب تتراجع بنسبة 2%

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجع الذهب أكثر من اثنين بالمائة مساء أمس الأربعاء، وسط تعزز الآمال حيال تعافٍ اقتصادي سلس بفضل إحراز مزيد من التقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1901 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 2.4 بالمائة إلى 1827.26 دولار للأوقية (الأونصة). كان الذهب سجل أمس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 1838.50 دولار.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سيركل سكويرد للاستثمارات البديلة: “ثمة تطلع إلى انحسار بعض الفوضى التي أفرزتها الجائحة بعد أن بدؤوا توزيع اللقاح في بعض مناطق العالم”.

وافقت كندا اليوم على لقاح كوفيد-19 الذي ابتكرته شركتا فايزر وبيونتك، بعد يوم من شروع بريطانيا في برنامج تطعيم عام هو الأول لدولة غربية.

لكن المعدن، الذي يُعد أداة تحوط في مواجهة التضخم، مازال مرتفعا أكثر من 20 بالمائة منذ بداية السنة، مدعومًا بالآمال في مزيد من التحفيز المالي.

وبحسب (رويترز) تراجعت الفضة 3.8 بالمائة إلى 23.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.9 بالمائة إلى 993.23 دولار وفقد البلاديوم 1.3 بالمائة ليسجل 2280.92 دولار للأوقية.

