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2020-12-09 التحالف: تدمير واعتراض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف، في بيان له قبل قليل، أن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة. وتابع تحالف دعم الشرعية أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي.



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