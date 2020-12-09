شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرَّح المُتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 4 مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من عمليات النشل في أماكن الازدحام، بالإضافة لعمليتي سرقة من المنازل، وقدرت الأموال التي استولوا عليها من ذلك بحوالى (272.250) ريالاً، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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