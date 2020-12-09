سيدة تنشر فيديو يوثق تعرضها للعنف من قبل طليقها في جدة.. ومركز “العنف الأسري” يتفاعل

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نشرت إحدى السيدات في جدة مقطع فيديو يوثق تعرضها للعنف من قبل طليقها بعد خروجها من أحد المصاعد، مناشدة بالتدخل لحمايتها.

وأوضحت السيدة أن الواقعة حدثت يوم أمس (الثلاثاء)، مناشدة بحمايتها وحماية أطفالها من طليقها الذي تعدى عليها.

ومن جهته، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري 1919 مع ما نشرته السيدة على موقع تويتر، حيث أعلن اليوم (الأربعاء) أنه تم رصد حالتها وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

Source akhbaar24.argaam

