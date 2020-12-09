«الموارد البشرية» تعلن إيقاف خدمتين «مؤقتًا»

ردًا على تساؤل وردها من مستفيد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف خدمتين بشكل مؤقت، من بين تلك الخدمات التي تقدمها.
جاء ذلك ردًا من الوزارة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «هل النظام يسمح بنقل كفالة سائق خاص إلى مؤسسة ثم تعديل المهنة؟».
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع «تويتر»، إن نقل الخدمة وتغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاح مؤقتًا.
جدير بالذكر أنَّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تُقدِّم إلى المنشآت والميستفيدين منها خدمات تشمل «الموعد الإلكتروني، وتحديث بيانات التراخيص، والتسوية الودية للخلافات العمالية» وغيرها من الخدمات.
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