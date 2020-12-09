شرطة المدينة تطيح بأربعة مواطنين تورطوا بارتكاب عمليات نشل وسرقة منازل

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الأربعاء، عن القبض على أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من عمليات النشل في أماكن الازدحام، بالإضافة لعمليتي سرقة من المنازل.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط المتهمين الذين تقدر الأموال التي استولوا عليها من ذلك بحوالي (272.250) ريالاً.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.