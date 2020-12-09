«أبشر» تحدد حالات وخطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في المنصة

أوضحت منصة أبشر، آلية وخطوات وحالات تغيير رقم الجوال المستخدم في المنصة لتسجيل الدخول على الحساب الشخصي.

وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تبي تغيّر رقم جوالك وما تعرف الطريقة؟.. تعرّف على خطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في منصة أبشر لتسجيل الدخول على حسابك.

حالات تغيير رقم الجوال

وأوضحت منصة أبشر، أن هناك حالتين لتغيير رقم الجوال المسجل في المنصة، مشيرة إلى أن الحالة الأولى تتمثل في أن رقم الجوال القديم متاح لديك ويمكنك الدخول على حسابك لكن تريد تغييره وذلك يكون عبر إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على منصة أبشر عبر الرابط التالي (من هنا)

- اختيار معلومات المستخدم

- قم بإدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد

- اضغط على حفظ

- ادخل رمز التحقق المرسل على الرقم الجديد

وأشارت منصة أبشر إلى أن الحالة الثانية تتمثل في أن رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر؛ لأنه ملغي أو مفقود، وفي هذه الحالة يمكن تغيير الرقم في منصة أبشر للدخول على الحساب الشخصي، من خلال الخطوات التالية:

- قم بزيارة أحد مواقع أجهز أبشر للخدمة الذاتية

- اختار تحديث رقم الجوال وقم بإتمام الخطوات

- قم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد

ونوهت منصة أبشر بأنه في حالة عدم التمكن من زيارة أجهزة أبشر للخدمة الذاتية، يمكن للمستفيدة القيام بزيارة مكاتب موظفي التفعيل في المديرية العامة للجوازات أو وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

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