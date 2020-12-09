جامعة المجمعة تطلق حملة توعوية تجاه مخاطر المجازفة بعبور الأودية

تنويعًا لبرامجها التثقيفية
قدمت جامعة المجمعة، مبادرة توعوية تعنى بالتوعية تجاه مخاطر المجازفة بعبور الأودية.
جاء ذلك ضمن سلسلة البرامج التوعوية المتنوعة في مجال السلامة المرورية التي تقدمها جامعة المجمعة؛ بهدف رفع مستوى التوعية لأفراد المجتمع وأبناء وبنات التعليم.
ونشر الفريق التوعوي التابع للجامعة، أهداف المبادرة في مواقع متعددة من الأودية والشعاب، إيمانًا من نشاط الجامعة في دورها المجتمعي التوعوي.
وشملت حملة الجامعة التوعوية لزوار الأودية والمنتزهين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات مواسم هطول الأمطار والسيول وعدم المجازفة بدخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، والتعاون بين أفراد المجتمع في نشر التوعية للحد من مخاطر المجازفة في عبور الأودية.
وتلقى برامج الجامعة الدعم والتوجيه المستمر من رئيس الجامعة الدكتور خالد المقرن لفتح آفاق التوعية؛ لتشمل كل شرائح المجتمع تحقيقًا لدور الجامعة تجاه المجتمع.
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