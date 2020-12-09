أسراب جراد تغزو مناطق متفرقة في المملكة.. و«خبير» يشرح الظاهرة

أعدادها زادت بكثافة
تداول مغردون مقاطع فيديو ترصد أسرابًا من الجراد بمناطق متفرقة من المملكة؛ حيث تزداد أعداده مع هطول الأمطار.
وقال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة بالمملكة، عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع «تويتر» إنه تم رصد صور ومقاطع فيديو في مناطق متفرقة من المملكة توضح ظهور من أسراب الجراد.
وأضاف الحصيني، أن ظهور الأسراب يبدأ عادة من الجراد نتيجة للتغيرات في الظروف الجوية المناسبة التي تقود إلى تجمعه. وتزداد أعداده، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار من بين التغيرات التي تؤدي إلى تجمع الجراد وهو ما حدث بعد الأمطار التي هطلت على معظم المناطق؛ لذلك فلا غرابة من ظهور الجراد.
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